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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 23 / 10 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي: الأشعة تثبت إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبى أكد أحد الأطباء بالمستشفى التى أجرى بها محمد محمود لاعب النادى الأهلى الأشعة على قدمه، إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى فى القدم الثانية خلاف التى كان قد أجرى بها جراحة الصليبى منذ فترة. سوبر كورة يكشف حقيقة سحب شارة قيادة المنتخب من أحمد فتحي أوضح مسئولو منتخبنا الوطني حقيقة سحب شارة القيادة من أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، لصالح محمد صلاح مهاجم ليفربول الأنجليزي بداية من معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر محمود متولى ينفذ الجزء الأخير فى برنامج علاجه بالأهلي يواصل محمود متولي مدافع النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي علي ملعب التتش بالجزيرة، وأدي اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي. مروان محسن يعلن جاهزيته بعد وصول القناع الخاص.. صورة أعلن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه بعد وصول القناع الخاص به والذي ظهر مرتديه فى مران اليوم وسيواصل ارتدائه بالمباريات فى ظل معاناته من كسر في عظمة الوجه. Advertisements شاهد مدرب الأهلى يعاقب نفسه بـ مران ضغط فى التتش تشهد تدريبات الأهلى الأخيرة حالة من الجدية والتركيز من جميع لاعبى الفريق لتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، الذى يرفض أى محاولات للتهاون. كشف طبى لـ5 لاعبين من الأهلى بسبب المنتخب الأولمبى أجرى 5 لاعبين من النادى الأهلى الكشف الطبى بمستشفى المعلمين بناء على تعليمات الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. معسكر إماراتى للأهلى فى نوفمبر يشهد مباراتين وديتين قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إقامة معسكر خارجى للفريق فى الإمارات خلال نوفمبر المقبل، وعلم ”الخليج 365” أن المعسكر الخارجى سيستمر لمدة أسبوع تقريباً يخوض خلاله الأحمر مباراتين وديتين أمام فريقين إماراتيين بنسبة كبيرة سيتم الاتفاق معهما خلال الفترة المقبلة.

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