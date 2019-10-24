شكرا لقرائتكم خبر عن اف سي مصر يعود للتدريبات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر ، لاعبي الفريق راحة 3 أيام من التدريبات عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والتي تقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويعود فريق اف سي مصر الي التدريبات يوم السبت المقبل علي ملعب طلعت الحرب بامبابة، علي ان يخوض الفريق عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية.

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ورفض عبد الناصر محمد فكرة توقيع غرامات مالية علي اللاعبين عقب الخسارة من المصري بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري، مؤكدا أن اللاعبين يقدمون افضل ما لديهم في ظل قلة خبراتهم بالدوري الممتاز، وهناك أخطاء سيتم تداركها خلال فترة التوقف الحالية.

ويحتل فريق اف سي مصر المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 3 نقاط .