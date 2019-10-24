شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الكثير من الاخبار الرياضية الهامة ، منها توجيه الشكر من الخطيب لوزير الرياضة ، وإعلان قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون المقرر لها غدا في دوري ابطال افريقيا.

الخطيب يشكر وزير الرياضة والقيادات الأمنية ويوضح بعض النقاط فى بيان رسمى

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى، لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة.

عمرو الجنايني عن تأجيل مباراة الأهلي و الجونة : ظروف خارجة عن الإاردة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تأجيل مباراة الاهلي و الجونة جاء لظرف طارئ وليس لاتحاد الكرة دخل فيها.

المنتخب الأوليمبي يختار 27 لاعباً فى القائمة الأولية لأمم أفريقيا

اختار شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة تضم 27 لاعباً لإختيار من بينهم 21 لاعباً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

عودة جمعة وغياب "مجموعة" من المصابين عن قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدا الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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محمد محمود يغادر مران الأهلي مصابًا

غادر محمد محمود صانع ألعاب الأهلي مران فريقه المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الركبة، ليخضع لكشف طبي بواسطة خالد محمود طبيب الفريق، ولم يعد اللاعب مُجددًا لاستكمال المران مع فريقه.

اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر بعد أمم افريقيا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا.

الزمالك بـ "الأبيض" وجينيراسيون بـ "النبيتي" في مباراة الغد

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الزمالك مع جينراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق .