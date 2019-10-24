شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاربعاء 23/10/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها اعلان قائمة الفريق التي تواجه بطل السنغال غداً في البطولة الإفريقية.

الزمالك يخاطب الجهات المختلفة لخوض مبارياته على استاد القاهرة

قررت إدارة الزمالك إرسال خطاب إلى الجهات المختلفة للحصول على الموافقة بخوض مباريات الفريق سواء المحلية أو الأفريق على استاد القاهرة الدولى بعدما نقل الفريق مبارياته من استاد بتروسبورت إلى استاد السلام بشكل مؤقت لحين التمكن من خوض مبارياته بعد ذلك على استاد القاهرة.

الزمالك يخوض معسكرًا خارجيًا

استقرت إدارة الكرة بالزمالك على برنامج الفترة المقبلة، حيث قررت إدارة الكرة بالقلعة البيضاء دخول الفريق معسكرًا خارجيًا استعدادا لمنافسات الموسم الجارى، وسيتم خلاله العمل على كل الثغرات لتطوير المعدلات الفنية والمستوى البدنى للفريق.

تخصيص 100 أتوبيس لأعضاء الزمالك لدعم الفريق فى موقعة السلام

خصص مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، 100 أتوبيس لنقل أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية المختلفة غدًا، من مقر النادى الأبيض إلى استاد السلام، لدعم الفريق وذلك بعدما حاول مرتضى منصور زيادة الأعداد إلى 20 ألف مُشجع ويكون من بينهم الجماهير، ولكن لم يتثن لمسئولى الأبيض الحصول على الموافقة الأمنية، لذا ستقام المباراة بشكل نهائى بحضور 5 آلاف مُشجع من أعضاء الجمعية العمومية للنادى والفرق الرياضية، والتى خصصت لهم الإدارة تلك الأتوبيسات لدعم الفريق ومؤازرته معنويًا، وسيشرف رئيس القلعة البيضاء على عملية نقل الأعضاء والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالهتاف للفريق ودعم اللاعبين، وعدم الخروج على النص، لاسيما فى ظل حرص الجميع داخل قلعة ميت عقبة على عبور المباراة المرتقبة لاستكمال المشوار نحو المنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يسعى الأبيض لتحقيق لقبها فى النسخة الجارية، بعدما حصد بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه النسخة الماضية.

الزمالك يخمد "فتنة" صفقات يناير قبل موقعة جينيراسيون

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جدد مسئولو الزمالك التأكيد على عدم وجود نية لإبرام صفقات جديدة خلال شهر يناير القادم، وذلك بعد تأكيدات مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، أن الفريق يُعانى من "تُخمة" أى زيادة عددية فى مختلف المراكز، لذلك لا توجد لديه أى نية بشأن ضم لاعبين جُدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى يناير المقبل.

عودة جمعة وغياب "مجموعة" من المصابين عن قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدا الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.