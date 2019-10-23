شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي يوضح حقيقة إصابة محمد محمود بالصليبي مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب الأهلي عن تفاصيل إصابته بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها خلال مران الأحمر الجماعي اليوم.

وغادر محمد محمود التقسيمة بسبب شكواه من آلام في الركبة، ثم اتجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.

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وقال شوقي في تصريحات إذاعية عبر آثير «الشباب والرياضة»: «إصابة محمد محمود في القدم الثانية، ولا أعرف شيء حتى الآن، فاللاعب أرسل لي الآشعة وأرسلتها بدوري لألمانيا ومنتظر الرد».

وأضاف: «محمد تحدث معي بعد التمرين، وذهب للمستشفي وقام بإجراء آشعة وأبلغوه أنها رباط صليبي، وطلبت منه الأشعة وأرسلتها إلى ألمانيا».

وأوضح: «حزين على اللاعب خاصة وأنه دخل ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي قبل بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ولكن لا نريد أن نسبق الأحداث قبل التأكد».

وأتم: «لا أستطيع أن أؤكد أنها إصابة في الرباط الصليبي، لأنني لا أعلم نتيجة الآشعة بعد، والأهلي لم يعلن أنها رباط صليبي».