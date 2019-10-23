شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جينيراسيون: نبحث عن تأهل تاريخي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق تالا فال المتحدث الرسمي لنادي جينيراسيون فوت السنغالي على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال تالا في تصريحات لموقع «سبورت 221» السنغالي: «نقلنا الضغط إلى الزمالك لأنه أجل مباراته أمام غريمه الأزلي الأهلي».

وتابع: «الزمالك سيضطر للعب في القاهرة يوم الخميس بناءً على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».

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وأضاف: «يعتبر هذا الإجراء نوعًا من الضغط على المصريين، وتمكنا من نقل الضغط إلى الزمالك».

وأكمل: «اللاعبون يركزون للغاية ويعرفون ما هو على المحك في هذه المواجهة».

وأفاد: «المباراة ليست سهلة لأنها مؤهلة إلى مجموعات دوري الأبطال، لذلك نتوقع أن نلعب مواجهة صعبة ومعقدة مهما كانت النتيجة».

واختتم: «نبحث عن تأهل تاريخي إلى مرحلة المجموعات، وجينيراسيون فوت سيطر على مباراة الزمالك في الذهاب وفاز 2-1».