انتر ميلانو يهزم بروسيا دورتموند بثنائية لوتارو وكاندريفا.

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

انتصر انتر ميلانو الايطالي علي مضيفه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل لاشيء بالمباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى ابطال اوروبا، علي أرضية ملعب جوسيبي مياتزا بمدينة ميلانو الايطالي.



تقدم النيراتزوري بالهدف الاول في الدقيقة33 من زمن الشوط الأول عن طريق مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من تمريرة حاسمة لمدافع الفريق الهولندى دي فري، انتهت مجريات الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب علي الضيوف بهدف مقابل لاشيء.

بدا الشوط الثاني بضغط شديدة من بروسيا بحثا عن هدف التعادل ، واستمرت المحاولات إلا أن في إحدى الهجمات المرتدة حصل انتر ميلانو علي ضربة جزاء في الدقيقة 82 اضاعها لوتارو مارتينيز وتصدي لها المتألق بوركي حارس بروسيا ، قبل نهاية المباراة بدقيقة اثر هجمة مرتدة سريعة سجل كاندريفا الهدف الثاني لانتر ميلانو من تمريرة حاسمة للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ، لتنهي علي امال بروسيا في العودة ويعلن عن حصول انتر ميلانو علي أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد انتر ميلانو الي اربع نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف برشلونة المتصدر برصيد ٧نقاط، بينما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند ٤نقاط في المركز الثالث، ويتذيل سلافيا براغ المركز الرابع برصيد نقطة واحدة .