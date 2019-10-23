شكرا لقرائتكم صرف مستحقات مراقبى المباريات القسم الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، صرف مستحقات مراقبى المباريات من المناطق والفروع وخاصة مراقبى مباريات القسم الثالث.

ومنح اتحاد الكرة تعليمات إلى المناطق بصرف مستحقات مراقبى المباريات، من المبالغ التى حصلت عليها الفروع كرسوم للمشاركة فى دورى القسم الثالث.

يذكر أن إدارة المسابقات باتحاد الكرة قررت اقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا .

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ويتم اضافة ال 15 ناد المتأهلة إلى ال 13 ناد التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناد.

ومن المقرر أن تنضم الأندية ال 14 إلى فرق الدوري الممتاز ال 18 لتشكل معا دور ال 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل ولإتاحة الفرصة لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة نفسها يتخلله مباراة ودية استعدادا للقائي كينيا وجزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية.