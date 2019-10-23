شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يكشف سر صعوبة مواجهة الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة للاسماعيلى أن الفريق مر بظروف غير عادية قبل لقاء الجزيرة والمتمثلة فى وفاة شقيق سعفان الصغير مدرب الحراس، ثم قبل ساعات قليلة من إنطلاق المباراة وفاة عم باهر المحمدى قائد الفريق.

وفاز الإسماعيلى على بطل الإمارات الجزيرة بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".

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وأضاف فى تصريحات صحفية عقب اللقاء: "الحمد الله على الاداء الذى ظهر اليوم، الفريق وقع فى عدة أخطاء بلقاء حرس الحدود نجح المدير الفنى الصربى فى حلها".

وأتم حديثه: "التأهل لم يحسم بعد أمامنا مواجهة صعبة للغاية ضد الجزيرة ،سنستعيد خلالها جهود مجموعة كبيرة من لاعبينا المصابين أمثال دونجا وإبراهيم أبواليزيد وصادق".