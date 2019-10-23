شكرا لقرائتكم الطبيب الألماني للاهلى : محمد محمود يحتاج للعلاج لمدة 9 أشهر من تاريخ اجراء الجراحة.... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الطبيب الألماني الذي أرسلت له إدارة الأهلي أشعة محمد محمود معاناته من قطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري، وهو الأمر الذي يحتاج للعلاج لمدة 9 أشهر من تاريخ اجراء الجراحة.

وشهد مران اليوم الأربعاء إصابة محمد محمود نجم وسط الفريق وغادر اللاعب المران وتوجه للمستشفى، وأجري أشعة اثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالقدم الأخرى غير التي أجري فيها جراحة الصليبي منذ 9 أشهر.

في الوقت الذي نظمت مجموعة من جماهير الأهلي لوقفة أمام منزل اللاعب لتدعيمه في الأزمة على غرار ما حدث مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر المصاب.