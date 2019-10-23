شكرا لقرائتكم الهلال يتفوق بالهجوم.. وأوراوا تلقى عدد أهداف أقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يتفوق الهلال السعودي على خصمه المقبل أوراوا ريد دايموندز الياباني في عدد الأهداف المسجلة، بينما يتميز اليابانيون بقوة دفاعه وعدد المباريات التي خرج منها بشباك نظيفة.
وخاض الهلال 12 مباراة في دوري أبطال آسيا سجل خلالها 23 هدفاً، بنسبة استحواذ بلغت 55% في كل المباريات، لكنه في الوقت المقابل تلقى 14 هدفاً في تلك المباريات، وخرج أربع مرات بشباك نظيفة.
وفي المقابل، سجل أوراوا ريد دايموندز 19 هدفاً، منها 10 أهداف جاءت في الشوط الأول، بنسبة استحواذ أقل من الهلال، لكن شباكه تلقت 9 أهداف وفي نصف مباريات البطولة، خرج حارسه بشباك نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يتفوق بالهجوم.. وأوراوا تلقى عدد أهداف أقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.