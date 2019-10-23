الهلال يتفوق بالهجوم.. وأوراوا تلقى عدد أهداف أقل

يتفوق الهلال السعودي على خصمه المقبل أوراوا ريد دايموندز الياباني في عدد الأهداف المسجلة، بينما يتميز اليابانيون بقوة دفاعه وعدد المباريات التي خرج منها بشباك نظيفة.

وخاض الهلال 12 مباراة في دوري أبطال آسيا سجل خلالها 23 هدفاً، بنسبة استحواذ بلغت 55% في كل المباريات، لكنه في الوقت المقابل تلقى 14 هدفاً في تلك المباريات، وخرج أربع مرات بشباك نظيفة.

وفي المقابل، سجل أوراوا ريد دايموندز 19 هدفاً، منها 10 أهداف جاءت في الشوط الأول، بنسبة استحواذ أقل من الهلال، لكن شباكه تلقت 9 أهداف وفي نصف مباريات البطولة، خرج حارسه بشباك نظيفة.