بمشاركة صلاح.. ليفربول يتقدم على جينك في الشوط الأول

كتب: ضياء السقا
انهى ليفربول، الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه جينك البلجيكي، بالتقدم بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمعهما، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وشهد الشوط الأول مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، أساسيا، بعد تعافيه من الإصابة.
وسجل هدف الريدز، أوكسيلان شامبرلين، في الدقيقة الثالثة، من تسديدة من خارج المنطقة.
وسيطر لاعبو ليفربول على أغلب فترات الشوط، وسط تكتل دفاعي لجينك، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، التي شكلت بعض الخطورة على دفاع الريدز.
شاهد هدف شامبرلين
رابط الهدف: https://btolat.olinevid.com/embed3/fLdy61EtLh
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