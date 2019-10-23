أنباء حول إصابة لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

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الموجز
تدولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول إصابة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
ونقل موقع "يلاكورة" عن مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، قوله إن الشكوك تحوم حول إصابة محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي في الرباط الصليبي بالركبة، لكن في قدمه الأخرى، وليست القدم موضع الإصابة القديمة.
وكان محمد محمود قد تعرض، العام الماضي، لإصابة في الرباط الصليبي، في أول مباراة يشارك بها مع الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري.
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