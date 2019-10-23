باتشواي يقود تشيلسي للفوز في أمستردام

اسماء السيد - سجل البديل ميشي باتشواي هدفا متأخرا ليقود تشيلسي للفوز 1-صفر على مستضيفه أياكس أمستردام اليوم الأربعاء ليحقق ثاني انتصاراته في المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد مباراة مثيرة وسريعة في ملعب يوهان كرويف.
ونجحت تبديلات المدرب فرانك لامبارد في آخر المباراة حيث حصل باتشواي على الكرة من زميله البديل كريستيان بوليسيك في الدقيقة 86 ليحرز هدف المباراة الوحيد لينهي تشيلسي المواجهة بقوة.
ويملك تشيلسي وأياكس الآن ست نقاط لكل منهما.
وحفلت المباراة بالندية والسرعة بسبب التشكيلة الشابة للفريقين لكنها شهدت القليل من الفرص الخطيرة حيث وقف المدافعون بالمرصاد لمحاولات المهاجمين.
ملخص المباراة:
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