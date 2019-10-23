الاتحاد يحقق فوزا صعبا على الوصل في كأس العرب









اسماء السيد - سجل البرازيلي رومارينيو هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح الاتحاد السعودي فوزا صعبا على مضيفه الوصل الإماراتي 2-1 في ذهاب دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واستطاع رومارينيو تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من على حافة منطقة الجزاء ليسكن اللاعب البرازيلي الكرة الشباك بسهولة.

وكان رومارينيو قد افتتح التسجيل للاتحاد في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل البرازيلي ويلتون سواريس للوصل في الدقيقة 52 بعد تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقال محمد العبدلي المدرب المؤقت للاتحاد، عقب إقالة المدرب لويس سييرا مطلع هذا الأسبوع بعد الخسارة أمام الوحدة في الدوري السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء "أشكر اللاعبين على الانتصار. سعداء بهذا الفوز.

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"استوعب اللاعبون أسباب خسارة المباريات السابقة وقدموا مباراة جيدة اليوم".

وقال فواز القرني حارس الاتحاد "كافة زملائي كانوا في غاية التألق وروح الفريق كانت حاضرة.

"انهينا شوطا ويتبقى الآخر (في مباراة الاياب). نحاول دوما تقديم الأفضل. أمامنا مباراة صعبة في لقاء الاياب في جدة".

ملخص المباراة: