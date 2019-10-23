رودجرز: ليستر لا ينافس على لقب الدوري الانكليزي الممتاز









اسماء السيد - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي اليوم الأربعاء إن فريقه استهل الموسم بشكل جيد في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم لكن لا يمكن مقارنته مع ليفربول ومانشستر سيتي فيما يتعلق بالمنافسة على اللقب.

ويحتل ليستر المركز الثالث بعد تسع مباريات متأخرا بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر وبنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وليفربول وسيتي هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بنقاط أكثر من ليستر منذ تعيين رودجرز مدربا في مارس أذار.

وخالف ليستر كل التوقعات ليفوز بلقب الدوري في موسم 2015-2016 لكن رودجرز قال إنه لن يبالغ في رد فعله بعد أن رشح البعض فريقه لتكرار هذا الانجاز في الموسم الحالي.

وأبلغ رودجرز الصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون يوم الجمعة "الكل يعرف أن ليفربول ومانشستر سيتي هما أقوى فريقين".

وتابع "خضنا تسع مباريات. بدأنا الموسم بشكل جيد جدا ومنذ بداية مسيرتي مع الفريق حصد اللاعبون الكثير من النقاط وقدموا أداء جيدا جدا. نحن في موقف جيد لكن الموسم لا يزال طويلا".

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وقال رودجرز إن لاعب الوسط جيمس ماديسون سيكون جاهزا للمباراة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل منعته من اللعب لمدة 90 دقيقة في انتصار مطلع الأسبوع 2-1 على ضيفه بيرنلي.

وأبلغ رودجرز الصحفيين "إنه بخير ويتدرب بشكل جيد حتى الآن. المسألة انه لم يلعب كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين بعد مباراة توتنهام.

وتابع "قدم أداء جيدا أمام بيرنلي. لم تكن لياقته مكتملة لكنه قدم فترة طيبة في المباراة.. سيكون جاهزا لمباراة الجمعة".

وسيلعب ليستر مع ساوثامبتون الذي يحتل المركز 17 برصيد ثماني نقاط من تسع مباريات.

وساعد رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون، الذي قاد لايبزيج للمركز الثاني في الدوري الألماني في موسم 2016-2017، الفريق الانجليزي على الافلات من الهبوط الموسم الماضي لكنه لم يفز بأي مباراة على ملعبه حتى الآن هذا الموسم.

وقال رودجرز "ترك هازنهوتل بصمة. يلعب ساوثامبتون بشراسة ويضغط على المنافس ويملك بعض اللاعبين الموهوبين".