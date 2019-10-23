غريب يختار قائمة مبدئية لمنتخب مصر الأولمبي لخوض كأس الأمم







اسماء السيد - اختار شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا لخوض كأس الأمم الافريقية لكرة القدم تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل والمؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية 2020. وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما في نوفمبر تشرين الثاني المقبل وتطمح لتحقيق اللقب. وضمت القائمة التي أعلنها موقع الاتحاد المصري لكرة القدم على الانترنت اليوم أسماء عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفي شوبير في حراسة المرمى. وضم خط الدفاع أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبو الفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي فيما ضم خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي. Advertisements وشمل خط الهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومحمد محمود ومصطفي محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي. وتقام كأس الأمم تحت 23 عاما في مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل. وقال غريب، الذي قاد مصر قبل 18 عاما لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للشباب بالأرجنتين، إن القائمة المبدئية سيتم تقليصها الى 21 لاعبا بنهاية أكتوبر تشرين الأول الجاري. وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي فيما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وجنوب افريقيا وساحل العاج وزامبيا. وتتأهل أول ثلاثة منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

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