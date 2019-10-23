فايلر يستعرض ملف صفقات الميركاتو الشتوي

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أنه يبدأ حاليا مناقشة ملف الصفقات الجديدة والتي سيبرمها الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يستغل في هذا فترة توقف بطولة الدوري العام لمدة شهر بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول.

حيث يترأس محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع لجنة التخطيط والمدير الفني لتحديد احتياجاته الفنية، واستعراض اللاعبين المرشحين لارتداء قميص الأهلي فى الميركاتو الشتوي وهم حسام حسن مهاجم سموحة، وثنائي بيراميدز نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور، و طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب.

أما فيما يخص التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، فهذا الملف مرتبط برحيل واحد من الرباعي الأجنبي المُقيد حاليًا ضمن قائمة القلعة الحمراء.

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