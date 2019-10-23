نتيجة مباراة ليفربول وجينك البلجيكي في الجولة الثالثة من دوري الابطال

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وجينك البلجيكي اليوم، تترقب الجماهير في كافة أنحاء الوطن العربي اللقاء الهام الذي يجمع بين ليفربول وجينك مباشر كورة ستار ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا 2019 وذلك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بعد عودة المتألق صلاح لصفوف فريقه وجاهزيته التامة.

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شدد يورجن كلوب مدرب الريدز على أهمية الفوز على المنافس العنيد المُتسلح بملعبه وجماهيره التي تساند لاعبيهم لفعل كل ما لديهم أمام حامل اللقب خاصةً في ظل الوضع المتأرجح للفريق على المستوى الأوروبي، لا مجال للسقوط في مباراة اليوم هذا ما أكد عليه الجميع، وعلى الرغم من الخبر السار بتواجد الهداف صلاح بالقائمة لكن سيغيب أكثر من لاعب مهم مثل شيردان شاكيري وألكساندر أرنولد وجويل ماتيب بعد تعرضهم لإصابات متنوعة.

مباراة ليفربول وجينك

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة الحاسمة على ستاد لومينوس أرينا حيث سيكون حكم الساحة هو السلوفيني سلافكو فينسيتش ويعاونه كلاً من كوفاسيتش وتوماس والحكم الرابع أوبرينوفيتش.

تشكيلة ليفربول الرسمية جاءت كالآتي: حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: روبيرتسون – لوفرين – فان ديك – ميلنر ، الوسط: تشامبرلين – فابينيو – كيتا، ثلاثي الهجوم: ماني – فرمينيو – صلاح.