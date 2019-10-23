شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الزمالك .. تأجيل اطلاق اسم النادي علي القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، عن اطلاق اسم نادي الزمالك علي قناته اليوم، والتي نجح مجلس الزمالك في انشاءها في وقت قياسي لتكون منبرا للاعلام الزملكاوي الذي يدافع عن النادي ويبرز الإنجازات التي تتحقق في عهد المجلس الحالي، الا أن اطلاق الأسم تأجل للغد.

خالد الغندور يعلن تأجيل اطلاق اسم النادي علي تردد قناة الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق تأجيل اطلاق اسم النادي علي تردد قناة الزمالك الجديد للغد ، ودون خالد الغندور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " تم تأجيل نزول اللوجو علي القناة الي غدًا ان شاء الله".

الإعلان عن قناة الزمالك الجديدة في يوليو الماضي

بدأ الإعلان عن انشاء قناة الزمالك الجديدة في يوليو الماضي عندما عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله عن تفاصيل انطلاق قناة النادى الأبيض مع إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالحقوق التى ستحصل عليها تلك القناة، وكذلك تردد قناة الزمالك الجديدة .

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيمد يده لكل زملكاوى يريد العمل فى قناة النادى الجديدة، فى الوقت الذى ستكشف البرامج من يعمل نفسه زملكاوى ويبيع النادى بالفلوس، وان القناة ستقوم بإذاعة مبارياته على القناة الجديدة بعد إقامة المباريات بساعتين _ 120 دقيقة_ أو إذاعة ملخصات الماتشات على القناتين.

الزمالك يستعد لمواجهة جينراسيون

يستعد الزمالك لخوض مباراة جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي ستقام مساء غداً الخميس علي استاد السلام ويخوض الزمالك المباراة بزيه الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق .

قائمة الزمالك لمباراة جينراسيون

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو ، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

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وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمي: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – مصطفي فتحي

خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفي محمد.