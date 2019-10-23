ماذا قال مدربا الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى بعد مواجهتهما فى البطولة العربية

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وأضاف يسيتش فى المؤتمر الصحفى: "الفريق كان على قدر المستوى ،الجميع تألق فى رأيى أن التوفيق لم يكن حليفنا بالإضافة لتألق حارس المرمى فى تسجيل أهداف أكثر كانت ستحسم المباراة لصالحنا بشكل كبير من موقعة الذهاب".
وواصل: "لم نحسم تأهلنا، هناك مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الفريق الإماراتى بجولة الإياب لذلك يجب التعامل مع مباراة اليوم على انها شوط حققنا فيه التقدم فقط".
وأتم حديثه خلال المؤتمر الصحفى :”الجماهير كان لها دور مؤثر فى زرع الروح القتالية لدى اللاعبين ونتمنى وجودهم باستمرار لضمان النتائج الإيجابية".
كما عبر مارسيل كايزر المدير الفنى لفريق الجزيرة الإماراتى عن حزنه جراء الخسارة أمام الإسماعيلى، قائلاً: "الإسماعيلى كان الأفضل واستحق الانتصار بعد ما قدمه على مدار الشوطين، وكان فى الإمكان قلب المباراة بعد الحصول على ركلة الجزاء التى لم يحالفنا التوفيق فى تسجيلها".
واسترسل مدرب الجزيرة: "أمل الصعود لايزال موجود بالنسبه لنا ،قادرون على تعويض التأخر بهدفين بانتصار فى جولة الإياب بالإمارات".
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