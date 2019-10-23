شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدربا الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى بعد مواجهتهما فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى، عن رضاه بما قدمه لاعبيه فى لقاء الجزيرة الإماراتى، مؤكدًا إنه يشعر بالسعادة بالروح الكبيرة التى ظهرت بالمباراة.

وانتصر الدراويش على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء فى المباراة التى جمعتهما اليوم لحساب جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف يسيتش فى المؤتمر الصحفى: "الفريق كان على قدر المستوى ،الجميع تألق فى رأيى أن التوفيق لم يكن حليفنا بالإضافة لتألق حارس المرمى فى تسجيل أهداف أكثر كانت ستحسم المباراة لصالحنا بشكل كبير من موقعة الذهاب".

وواصل: "لم نحسم تأهلنا، هناك مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الفريق الإماراتى بجولة الإياب لذلك يجب التعامل مع مباراة اليوم على انها شوط حققنا فيه التقدم فقط".

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وأتم حديثه خلال المؤتمر الصحفى :”الجماهير كان لها دور مؤثر فى زرع الروح القتالية لدى اللاعبين ونتمنى وجودهم باستمرار لضمان النتائج الإيجابية".