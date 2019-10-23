شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاسماعيلى والجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاسماعيلي الفوز على الجزيرة الإماراتى بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد أن تعثر فى أخر مباراة بمسابقة الدورى المصرى وخسر من حرس الحدود بهدف دون رد.

أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".

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ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامري أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.

وكان فريق الجزيرة قد تأهل إلى هذا الدور، بعد تخطيه فريق النصر من سلطنة عمان، بنتيجة 4 – 1، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى الدراويش، نظيره فريق أهلي بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين.