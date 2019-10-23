شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم شيلونجو مع الإسماعيلى أمام الجزيرة الإماراتي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى خلال مواجهة الجزيرة الإماراتى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 2/0. أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64، ليضع أبناء الإسماعيلية قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد". المهاجم الدولى شارك لمدة 85 دقيقة ونجح فى استلام الكرة بشكل صحيح في أغلب المرات التى مُررت له ليقوم بدوره كمحطة لعب بشكل ممتاز. ونجح شيلونجو فى استلم الكرة 20 مرة بدقة 80%، ومرر 15 تمريرة متنوعة أكمل منها 10 بدقة 82%. وأتيحت لشيلونجو 8 فرص للتسجيل سجل منهما هدفين إضافة لكرة بالعارضة. Advertisements شيلونجو تفوق أيضا في الصراعات الهوائية في المباراة فقد كسب ثلاث صراعات هوائية. التميز لم يكن في الدور الهجومي فقط. بل الدفاعي أيضا إذ استعاد شيلونجو الكرة 3 مرات. يذكر أن شيلونجو قد سجل مع الدراويش عشر أهداف منذ قدومه من فريق سموحة منتصف الموسم الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ماذا قدم شيلونجو مع الإسماعيلى أمام الجزيرة الإماراتي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.