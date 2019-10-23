حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 23/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الأشعة تثبت إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبى، والاسماعيلى ينتفض عربيًا ويهزم الجزيرة الإماراتى بثنائية شيلونجو. الأشعة تثبت إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبى الاسماعيلى ينتفض عربيًا ويهزم الجزيرة الإماراتى بثنائية شيلونجو اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر بعد أمم افريقيا الخطيب يشكر وزير الرياضة والقيادات الأمنية ويوضح بعض نقاط أزمة الدوري Advertisements مصر المقاصة يبحث الإستغناء عن اوتشو وموسيس الزمالك بـ "الأبيض" وجينيراسيون بـ "النبيتي" في مباراة الغد عودة جمعة وغياب "مجموعة" من المصابين عن قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون معسكر مفتوح للمنتخب الأوليمبى 25 أكتوبر استعدادا لأمم افريقيا

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