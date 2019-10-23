نشرة أخبار سوبر كورة.. قطع صليبي لمحمد محمود.. الدراويش يقتنصون الفوز من أبناء زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. Advertisements محمد محمود يصاب بالرباط الصليبيأكد أحد الأطباء المعالجين لـ محمد محمود لاعب النادى الأهلى أن نتيجة الأشعة، التى خضع لها اللاعب على قدمه أكدت إصابته بقطع فى الرباط لمزيد من الاخبار ، اضغط هنا

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