شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يستأنف تدريباته بالدفاع الجوى استعدادا لرحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، استعدادا للسفر إلى تنزانيا غدًا الخميس، لمواجهة يانج أفريكانز يوم الأحد المقبل في ذهاب فى دور الـ32 "مكرر" ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 3 نوفمبر في القاهرة.

ومنح الفرنسي سباستيان ديسابر لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الفوز على الإنتاج الحربي قبل العودة لاستئناف التدريبات مرة أخرى قبل السفر لتنزانيا.

وحذر سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من الغفلة والسرحان أمام يانج أفريكانز التنزاني، مؤكدًا أن نظافة الشباك بعدم استقبال أى أهداف من أهم سبل الفوز وحصد بطاقة التأهل، مؤكدًا ثقته فى قدرات لاعبيه خاصة أن جميعهم نجوم على أعلى مستوى.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى مباراتين.









Advertisements







































