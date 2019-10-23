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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يستأنف تدريباته بالدفاع الجوى استعدادا لرحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
ومنح الفرنسي سباستيان ديسابر لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الفوز على الإنتاج الحربي قبل العودة لاستئناف التدريبات مرة أخرى قبل السفر لتنزانيا.
وحذر سبستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه من الغفلة والسرحان أمام يانج أفريكانز التنزاني، مؤكدًا أن نظافة الشباك بعدم استقبال أى أهداف من أهم سبل الفوز وحصد بطاقة التأهل، مؤكدًا ثقته فى قدرات لاعبيه خاصة أن جميعهم نجوم على أعلى مستوى.
ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض 5 مباريات حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى مباراتين.
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