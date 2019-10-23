شكرا لقرائتكم خبر عن كريم وليد يتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج كريم وليد لاعب منتخب ناشئين الكاراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الكاتا في بطولة العالم للكاراتية المقامة بشيلي . كما تأهل محمد حسين الي نهائي البطولة ليضمن ميدالية جديدة لمصر ذهبية أو فضية . Advertisements ويشارك الكاراتيه فى البطولة لمنتخبات الناشئين والشباب وتحت ٢٣ سنة حيث انطلقت اليوم منافسات الناشئين بينما تنطلق غدا منافسات الشباب. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة ٣٧ لاعب ولاعبة بخلاف الجهاز الطب والفنى و الإدارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم وليد يتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.