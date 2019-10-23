محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى، أن القادم سيكون أفضل لفريق الكرة بقلعة الدراويش بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي.
وحقق فريق الإسماعيلي فوزا هاما أمام الجزيرة الإماراتي بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب دور الـ 16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وقال يسيتش في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه سيتم استغلال فترة التوقف من أجل معالجة اي أخطاء ظهرت خلال الفترة الماضية.
وأوضح، أنه كان حريصًا على الشق الجماعي في الأداء خلال مواجهة الجزيرة، لافتًا أنه بالطبع راضي عن أداء اللاعبين خلال الفترة المقبلة .
وأتم مدرب الإسماعيلي تصريحاته:" هدفنا واضح من خلال المشاركة بالبطولة العربية الإسماعيلي فريق كبير ونرغب في التتويج باللقب".
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع، قبل مواجهة العودة أمام الجزيرة الإماراتي المقرر لها يوم ٢٦ نوفمبر من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي لمصراوي: نسعى لتحقيق لقب البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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