اتحاد الكرة يُعلن موعد دور الـ32 لكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة منافسات دور الـ32 لكأس مصر، والذي يشهد مشاركة أندية الدوري الممتاز، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وتستضيف مصر منافسات أمم أفريقيا تحت 23 والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 نوفمبر المقبل.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لما بعد البطولة الأفريقية.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، تم الإعلان عن نظام الأدوار التمهيدية على النحو التالي:

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قررت إدارة المسابقات اقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا.

ويتم اضافة ال 15 ناد المتأهلة إلى الـ13 ناد التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناد.

ومن المقرر أن تنضم الأندية الـ 1 إلى فرق الدوري الممتاز الـ18 لتشكل معا دور ال 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل.

يأتي هذا لإتاحة الفرصة لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة نفسها يتخلله مباراة ودية.