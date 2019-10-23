بالفيديو.. ميسي يسجل رقمًا استثنائيًا باسمه في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، أول لاعب في التاريخ يسجل في 15 مواسم متتالية بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ودخل ميسي تاريخ دوري أبطال أوروبا ليسجل رقما استثنائيا، بعدما هز شباك سلافيا براج، خلال موجهة بالجولة الثالثة بدوري الأبطال. كما انضم ليونيل ميسي إلى الإسباني راؤول و البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبا ريال مدريد السابقين، بعد أن سجل أمام 33 فريقا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا.

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