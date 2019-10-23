خبر صادم.. إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الشكوك تحوم حول إصابة محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي في الرباط الصليبي بالركبة.

وكان محمد محمود قد غادر مران الأهلي اليوم الأربعاء بسبب شعوره ببعض الآلام في الركبة، وذهب للمستشفى من أجل اجراء بعض الفحوصات.

محمد محمود عاد مؤخرا بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بالرباط الصليبي بعد أول مبارياته كلاعب أساسي مع النادي الأهلي أمام سموحة يناير الماضي.

وصرح عبدالحفيظ لـ"الخليج 365" قائلا "الشكوك تحوم حول إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي، ننتظر التقرير النهائي للأشعة للوقوف على مدى قوة الإصابة وماذا يحتاج اللاعب ومدة الغياب".

Advertisements

وفي نفس السياق صرح مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365"، قائلاً: "اللاعب تعرض للإصابة في القدم الأخرى وليست القدم التي أجرى فيها عملية جراحية مؤخرا بسبب الرباط الصليبي".

واختتم: "من المقرر أن يتم إرسال الأشعة لطبيب الألماني المختص من أجل الوقوف على حجم الإصابة".

وتعاقد الأهلي مع محمد محمود يناير الماضي من صفوف نادي وادي دجلة، لكن اللاعب شارك لدقائق مع الأهلي أمام بيراميدز تحت قيادة مارتن لاسارتي المدرب السابق للأهلي، ثم شارك أساسيا أمام سموحة في المباراة التالية لكنه خرج مصابا بالرباط الصليبي.

وانتظم محمد محمود مؤخرا في تدريبات النادي الأهلي الجماعية بشكل طبيعي، وشارك في شوط بالمباراة الودية الأخيرة أمام الإعلاميين، وقام شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بضمه للقائمة الأولية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو.