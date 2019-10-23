حارس الإسماعيلي معلقا على تصديه لركلات الجزاء: اتدرب عليها منذ فترة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب محمد مجدي، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، عن سعادته بفوز فريقه اليوم الأربعاء أمام الجزيرة الإماراتي، على ملعب الدراويش.

وحقق فريق الإسملاعيلي فوزا هاما على نظيره الجزيرة الإماراتي، بنتيجة هدفين دون رد، في ذهاب دور الـ16 بكأس الملك محمد السادس "البطولة العربية للأندية".

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية:" حاولنا اسعاد جميع الجماهير التي تواجدت في الاستاد، وكنا نحتاج لمثل هذه الدفعة".

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وأضاف:" حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالفوز على الجزيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في مواجهة العودة بالإمارات".

وأوضح، أن يتدرب منذ فترة على التصدي لركلات الجزاء، وظل لفترة طويلة ماضية لا ينجح في التصدي لتلك الكرات، لكن التوفيق كان حليفه اليوم أمام الجزيرة".

وأشار إلى أنه نجح قبل ذلك في التصدي لركلة جزاء خلال مواجهة حرس الحدود، وكان يحتاج لهذه الثقة في تلك الفترة ولا يزال يملك الأفضل ليقدمه.