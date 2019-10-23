مباشر.. جينك 0 - 3 ليفربول.. هدف لماني من صناعة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق ليفربول فوزًا كبيرًا على مضيفه جينك البلجيكي ينتيجة (4-1) في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري الأبطال.

وشارك محمد صلاح أساسيا في المباراة بعد عودته من الإصابة التي كلفته الغياب عن مباراة يونايتد الأخيرة في الدوري.

سجل أهداف ليفربول تشامبرلين هدفين في الدقيقتين 2، و57، فيما أضاف ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم صلاح الهدف الرابع في الدقيقة 87، وسجل هدف جينك الوحيد أودي في الدقيقة 88.

وفي المباراة الأخرى، نجح نابولي في الفوز على سالزبورج بنتيجة (3-2) ضمن الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة.

واحتل نابولي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه ليفربول بـ6 نقاط، ثم ريد بول سالزبورج ثالثا بـ3 نقاط، وبقي جينك في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

التشكيل:

وبدأ ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون - ميلنر - لوفرين - فان دايك - روبرتسون - تشامبرلين - فابينو - كيتا - ماني - صلاح - فيرمينو

وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - فينالدوم - جوميز - هيندرسون - لالانا- أوريجي - بريوستر.

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تفاصيل المباراة:

نجح ليفربول في التقدم مبكرًا عن طريق تشامبرلين في الدقيقة الثانية، ليتقدم للريدز.

وفي الدقيقة 27 ألغى الحكم هدفا لفريق جنك سجله ساماتا بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز.

وفي الدقيقة 57 سجل تشامبرلين الهدف الثاني بطريقة رائعة بتصويبة بقدمه الخارجي من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك جينك.

ودفع كلوب بجوميز بدلا من روبرتسون في أول تبديلات ليفربول بالمباراة، ثم فينالدوم بدلا من نجم المباراة تشامبرلين.

ومرر صلاح كرة رائعة في الدقيقة 77 ليضعها ساديو ماني بطريقة رائعة في شباك جينك.

ودفع كلوب بأوريجي بدلا من فيرمينو في آخر تبديلات ليفربول.

ونجح صلاح في تسجيل هدفا رائعا بعد مروره من مدافعي جينك، ليضع الكرة بشكل رائع في شباك بطل بلجيكا في الدقيقة 87.

وبعد دقيقة وحيدة سجل أودي هدف جينك الأول، لتصبح النتيجة 4-1.