الإسماعيلي يضع خطوة في دور الـ 8 بالبطولة العربية بهدفين في الجزيرة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وضع الإسماعيلي قدمًا في دور الـ 8 من بطولة كأس الملك السادس "البطولة العربية للأندية" بالفوز على نظيره الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16.

الإسماعيلي تقدم في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه شيلونجو الذي عاد مرة أخرى في الشوط الثاني وعزز تقدم فريقه في الدقيقة 64.

الجزيرة كاد أن يعود للقاء مرة أخرى بعد حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 76 من عمر المباراة ولكن تصدى لها محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

وإليكم ملخص المباراة:

انطلاق الشوط الأول

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول وسط سيطرة ملحوظة من قبل الإسماعيلي

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال الإسماعيلي يمثل الخطوة في أغلب فترات الشوط ولكن دون أن يهز شباك الجزيرة الذي يظهر على فترات في المباراة.

الدقيقة 31: شيلونجو كاد يفتتح التسجيل للإسماعيلي ولكن كرته مرت أعلى عارضة الجزيرة

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الدقيقة 40: عاد شيلونجو بكرة خطرة أيضًا مستغلاً تمريرة مدبولي له ليٍُسددها في مرمى الجزيرة الإماراتي.

الدقيقة 41: شيلونجو كان يُسجل الهدف الثاني ولكن تصويبته ارتطمت بالقائم.

انتهاء الشوط الأول.. وانتظروا تغطية الشوط الثاني من المباراة:

انطلاق الشوط الثاني

سيطرة للإسماعيلي على مجريات الشوط الثاني.

الدقيقة 64: شيلونجو يُسجل الثاتي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 78: تصدى محمد مجدي لركلة جزاء وأخرجها لركنية نفذها لاعبو الجزيرة وأمسكها مرة أخرى حارس الإسماعيلي.

انتهاء المباراة بفوز الإسماعيلي بهدفين.