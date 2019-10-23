بطلة التايكوندو نور حسين: فضية الالعاب العسكرية حافز قوى لميدالية أوليمبية

أكدت نور حسين بطلة منتخب مصر فى التايكوندو على انها استفادت بقوة من مشاركتها فى دورة الالعاب العالمية العسكرية فى اطار سلسلة البطولات والمعسكرات التى تشارك فيها فى اطار الاعدادلأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وان تحقيقها الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو وزن -49 كجم حافز قوى نحو تحقيق ميدالية أولمبية.
وجهت نور الشكر لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، والمسوق الحصري لها على ثقتهم فى قدراتها.
كانت نور قد تغلبت علي بطلة كازاخستان 2/0 في دور الربع نهائي، وفي النصف نهائي فازت علي بطلة روسيا 27/16.
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