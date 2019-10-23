شاهد.. تشامبرلين يعزز تقدم ليفربول بهدف رائع في جينك البلجيكي

عزز فريق ليفربول تقدمه أمام جينك البلجيكي، بعد إضافة الهدف الثاني، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب لومينوس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعد تسديدة رائعة من تشامبرلين خدعت حارس جينك وسكنت الشباك، ليسجل اللاعب الإنجليزي ثانيأهدافه الشخصية في المباراة وثاني أهداف الريدز.
وكان الهدف الأول قد جاء في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، عن طريق أوكسليه تشامبرلين بعد تسديدة من خارج المنطقة تصطدم بقدم لاعب جينك وتسكن الشباك.
وشهد التشكيل الأساسي للريدز عودة الدولي المصري محمد صلاح بعدما غاب عن مباراة مانشستريونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، للإصابة.
وجاء تشكيل ليفربول كما يلي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: جيمس ميلنر - ديان لوفرين - فيرجيل فان ديك - أندي روبرتسون.
الوسط: نابي كيتا - فابينيو - أولكس تشامبرلين.
الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح
ويبحث ليفربول عن الفوز في المباراة من أجل المنافسة على تحقيق مركز أفضل من الثالث الذي يقبع فيه بثلاث نقاط، ويبدو جينك صيدًا سهلًا في هذه الموقعة بعدما حصد نقطة واحدة من مباراتين.
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