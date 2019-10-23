راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق لاعبيه راحة سلبية طويلة بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى. بعد الانتصار على الجزيرة الإماراتى. وسيحصل لاعبى الدراويش على راحة لمدة أسبوع اعتبارا من غدا الخميس وحتى الخميس من الأسبوع القادم. من غدا الخميس وحتى الخميس من الأسبوع القادم. وحقق الدراويش الفوز علي الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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