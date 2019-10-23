دعم محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي اللاعب محمد محمود بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية. وكتب الجارحي عبر صفحته في موقع فيسبوك: "نحزن ولا نيأس.. هكذا تعلمنا في الأهلي وأنت أحد فرسان كتيبة القلعة الحمراء.. افتقدناك وكنا ننتظر عودتك بشغف ولكن شدة الابتلاء من علامات حب الله للعبد.. الرباط الصليبي لم يعد غولا ولأنك من طينة اللاعبين الكبار ونرى فيك مستقبل خط وسط الأهلي فستعود أقوى مما كنت عليه وسندعمك وننتظر عودتك.. ألف سلامة يا محمد محمود".

نيأس.. هكذا تعلمنا في الأهلي وأنت أحد فرسان كتيبة القلعة الحمراء.. افتقدناك وكنا ننتظر عودتك بشغف ولكن شدة الابتلاء من علامات حب الله للعبد.. الرباط الصليبي لم يعد غولا ولأنك من طينة اللاعبين الكبار ونرى فيك مستقبل خط وسط الأهلي فستعود أقوى مما كنت عليه وسندعمك وننتظر عودتك.. ألف سلامة يا محمد محمود".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجارحي داعمًا محمد محمود: ستعود أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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