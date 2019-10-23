وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان فعاليات قرعة دوري مراكز شباب الجيزة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب حفل فعاليات قرعة دورى مراكز الشباب فى نسخته السابعة لمحافظة الجيزة .

وفي كلمته أعرب وزير الرياضة عن سعادته الكبيرة بالطفرة التي تشهدها مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، مشيرا الي ان دوري مراكز الشباب أصبح من اهم الأنشطة

وتابع وزير الرياضة .. ان محافظة الجيزة من المحافظات المتميزة التى تسعى لتطوير وتنفيذ الأنشطة التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد الوكيل.

واختتم صبحي كلمته بتوجيه الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهوده الكبيرةو التعاون الكبير والمثمر مع الوزارة بشأن تطوير المجال الرياضي وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج تقدم لشباب وابناء محافظة الجيزة.

وفي المقابل قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان محافظة الجيزة تشهد طفرة رياضية كبيرة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدا على ان هذا الدعم امتد ايضا لتطوير المجالات الثقافية والإبداعية والفنية التي تقدمها مراكز الشباب.

على مستوى الجمهورية، مشيرا الي ان دوري مراكز الشباب أصبح من اهم الأنشطة الرياضية التى بدأنا بتطويرها والتي ساهمت بشكل كبير في اكتشاف الموهوبين رياضياً في لعبة كرة القدم.وتابع وزير الرياضة .. ان محافظة الجيزة من المحافظات المتميزة التى تسعى لتطوير وتنفيذ الأنشطة التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد الوكيل.واختتم صبحي كلمته بتوجيه الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهوده الكبيرةو التعاون الكبير والمثمر مع الوزارة بشأن تطوير المجال الرياضي وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج تقدم لشباب وابناء محافظة الجيزة.وفي المقابل قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان محافظة الجيزة تشهد طفرة رياضية كبيرة، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة لدعم قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة، مؤكدا على ان هذا الدعم امتد ايضا لتطوير المجالات الثقافية والإبداعية والفنية التي تقدمها مراكز الشباب.

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