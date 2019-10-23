أحمد حسن يعلق على تجدد إصابة محمد محمود بالصليبي

علق الكابتن أحمد حسن، نجم وقائد منتخب مصر السابق، علي أزمة إصابة لاعب وسط النادي الأهلي محمد محمود، متمنيًا له الشفاء العاجل .

وكتبي عميد لاعبي العالم، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا:" حزنت جدا للخبر المتداول عن تجدد إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

وأتمنى من الله أن تكون الإصابة غير ذلك ولكن في كل الأحوال أتمنى له الشفاء العاجل والصبر على الابتلاء لأنه لاعب واعد وموهبة كبيرة ننتظر منها الكثير" .

وكان محمد محمود خرج مصابا من مران اليوم بعدما اشتكى من آلام في

الركبة خلال تقسيمة الفريق دون الاحتكاك بأي اللاعب، وعلى الفور طلب خالد محمود، طبيب الفريق من

وسادت حالة من القلق داخل الجهاز الفني والطبي للفريق بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة في الركبة وأكدت مصادر أن الأشعة أثبتت تعرض اللاعب لإصابة في الرباط الصليبي ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الجراحة في أقرب وقت.