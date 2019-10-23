أعرب ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن رضاه عن ما قدمه اللاعبيه فى لقاء الجزيرة الإماراتي وعبر عن سعادته بالروح الكبيرة التى ظهرت بلقاء اليوم .
وانتصر الدراويش على الجزيرة الإماراتى بهدفين مقابل لاشىء فى المباراة التى جمعتهما اليوم لحساب
وأضاف يسيتش :”الفريق كان على قدر المستوى ،الجميع تألق فى رأيى أن التوفيق لم يكن حليفنا بالإضافة لتألق حارس المرمى فى تسجيل أهداف أكثر كانت ستحسم المباراة لصالحنا بشكل كبير من موقعة الذهاب”.
وواصل :”لم نحسم تأهلنا ، هناك مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الفريق الإماراتى بجولة الإياب لذلك يجب التعامل مع مباراة اليوم على انها شوط حققنا فيه التقدم فقط”.
وأتم حديثه خلال المؤتمر الصحفى :”الجماهير كان لها دور مؤثر فى زرع الروح القتالية لدى اللاعبين ونتمنى وجودهم باستمرار لضمان النتائج الإيجابية”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج: جماهير الاسماعيلي لعبت دوراً كبيراً في فوزنا علي الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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