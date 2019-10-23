شاهد.. إنتر ميلان يتقدم على دورتموند في الشوط الأول

أنهى فريق إنتر ميلان الإيطالي الشوط الأول متقدما على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثالث لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
سجل هدف إنتر ميلان الوحيدفي الشوط الأول، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 23 بعد كرة متقنة من ستيفان دي فري من منتصف الملعب يرسلها عالية خلف خط دفاع دورتموند يستقبلها لاوتارو مارتينيز ويسددها من أسفل الحارس بوركي في منتصف المرمى يعلن تقدم الإنتر.
وفي الدقيقة 42 تدخل قوي من سكرينيار على أشرف حكيمي والحكم يحتسب خطأ من يسار منطقة جزاء الإنتر.
وفي الدقيقة 43 عرضية من لاعب دورتموند هازارد إلي داخل منطقة الجزاء تصطدم بيد بروزوفيتش أمام منطقة الجزاء علي اليسار والحكم يحتسب خطأ لفريق دورتموند.
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