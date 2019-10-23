شاهد.. برشلونة يتقدم علي سلافيا براج بهدف ميسي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وسلافيا براغ التشيكي، بتقدم الفريق الكتالوني بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حالًا على ملعب جيندريتش تربيزوفسكي، فيإطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
افتتح برشلونة التسجيل مبكراً بعد عدة تمريرات، لتصل الكرةإلى ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية تسكن شباك أصحاب الأرض، في الدقيقة الثالثة من المباراة.
وفرض الفريق الكتالوني سيطرته تماما علي مجريات اللعب حتي نهاية الشوط مهدراً فرص تعزيز النتيجة وحسم اللقاء مبكرا.
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