نتيجة مباراة أياكس وتشيلسي فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

أهدى المهاجم الدولي البلجيكي “ميشي باتشواي” ثلاث نقاط غاية في الأهمية لنادي تشيلسي في صراع التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدف الفوز على أياكس أمستردام الهولندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، مساء اليوم الاربعاء.

وأقيمت المباراة على ملعب أياكس “يوهان كرويف آرينا” اليوم الاربعاء الموافق 23 أكتوبر, فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة, 16:55 بتوقيت جرينتش، أي قبل ساعة ونصف من باقي مباريات الليلة.

وتقدم تشيلسي بهذه النتيجة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، متخلفًا عن أياكس أمستردام بفارق الأهداف، حيث سجل أياكس 6 أهداف بينما سجل تشيلسي 3 أهداف فقط حتى الآن.

لكن أمام تشيلسي فرصة ثمينة للانفراد بصدارة هذه المجموعة التي تضم كذلك فالنسيا وليل، إذا ما استطاع هزيمة أياكس في مباراة الجولة الرابعة مطلع الشهر المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج.

وألغت تقمية VAR هدفًا لنادي أياكس أمستردام في الشوط الأول.

واستقبلت شباك حارس أياكس أونانا هدفًا قاتلاً في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب البديل “باتشواي” بعد تلقيه كرة عرضية أرضية من الوافد الجديد “بوليسيتش” من الجهة اليسرى.

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وقام فرانك لامبارد بإشراك بوليسيتش بدلاً من ويليان في الدقيقة 66، ثم دفع بباتشواي في الدقيقة 71 بدلاً من تامي أبراهام.

على صعيد آخر، يحتل البلوز المركز الرابع فى البريميرليج بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد على ملعبه “ستامفورد بريدج” فى الجولة الـ9 برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر نادي أياكس أمستردام الدوري الهولندي بعد فوزه خارج ملعبه على فريق فالفيك بالجولة الـ10, برصيد 26 نقطة.

إليكم نتائج آخر خمس لقاءات لنادي تشيلسي فى جميع المسابقات:

التاريخ المسابقة النتيجة 25/9/2019 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تشيلسي 7-1 جرمسي 28/9/2019 الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي 2-0 برايتون 2/10/2019 دوري أبطال أوروبا ليل 1-2 تشيلسي 6/10/2019 الدوري الإنجليزي الممتاز ساوثهامتون 1-4 تشيلسي 19/10/2019 الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي 1-0 نيوكاسل يونايتد

وإليكم نتائج آخر خمس لقاءات لنادي أياكس فى جميع المسابقات:

التاريخ المسابقة النتيجة 25/9/2019 الدوري الهولندي الممتاز أياكس أمستردام 5-0 فورتانا سيتارد 28/9/2019 الدوري الهولندي الممتاز أياكس أمستردام 2-0 غرونينغن 2/10/2019 دوري أبطال أوروبا فالنسيا 0-3 أياكس أمستردام 6/10/2019 الدوري الهولندي الممتاز أدو دين هاج 0-2 أياكس أمستردام 19/10/2019 الدوري الهولندي الممتاز آر كي سي 1-2 أياكس أمستردام