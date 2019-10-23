عاجل | رباط صليبي جديد للاعب الأهلي محمد محمود

تعرض لاعب وسط الأهلي “محمد محمود” لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وهي نفس الإصابة التي غيبته عن جميع مباريات الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي وثلاث جولات من النصف الأول بالموسم الحالي، وذلك حسب ما نشره شقيق اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد محمود /21 عامًا/ خضع لعلاج مكثف بعد عودته من ألمانيا، وانتظم في تدريبات الأهلي، لكنه أصيب خلال التدريبات التي جرت اليوم الاربعاء بكدمة في الركبة أخرجته من التدريبات.

وقال شقيق اللاعب عبر فيسبوك “الحمد لله يا حبيبي ابتلاء جديد ومشوار جديد، صليبي. سبحان الله، لا أعرف انك قلبك كبير وتتحمل”.

وأضاف “تحد جديد يا حبيبي وسنتجاوزه معًا، رسالتي هذه لك أنت وليس إلى الناس”.

وكان مدير الكرة في النادي الأهلي “سيد عبد الحفيظ” نفى في حديثه مع وسائل الإعلام إن الكدمة التي تعرض لها محمد محمود في تدريبات مساء اليوم في نفس مكان الإصابة القديمة التي غيبته لأكثر من ستة أشهر.

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لكن شقيق اللاعب ويُدعى “أحمد محمود” كتب معلومات مغايرة تمامًا عن تلك التي تحدث عنها سيد عبد الحفيظ وبعض الصحفيين العاملين في تغطية أخبار النادي الأهلي.

وأكدت مصادر صحفية أن وكيل أعمال اللاعب “نادر شوقي” قام بارسال نتائج الأشعة الأولية إلى أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

وينتظر أطباء النادي الأهلي ما ستسفر عنه نتائج الأشعة يوم غد الخميس، فلا شيء رسمي ومؤكد حتى لحظة كتابة هذا الخبر بشأن تعرضه لإصابة الرباط الصليبي.

وانضم محمد محمود من صفوف نادي وادي دجلة في فترة الانتقالات الشتوية 2019، ولم يشارك في أكثر من مباراتين بالدوري المحلي منذ ذلك الحين.