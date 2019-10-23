نتيجة مباراة الإنتر وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ينتظر عشاق نادي الإنتر الإيطالي نتيجة مباراة فريقهم أمام بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الاربعاء، عندما يلتقيان على ملعب جوسيبي مياتزا، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2019.

يحتل الإنتر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة من تعادل صعب حققه أمام سلافيا براغ التشيكي في الجولة الأولى.

وتعرض فريق المدرب أنطونيو كونتي لانتكاسة في الشوط الثاني من مباراة الجولة الثانية أمام برشلونة على ملعب كامب نو قبل التوقف الدولي، حيث تلقت شباك الأفاعي هدفين في غضون دقائق معدودة من لويس سواريز بعد مشاركة فعالة من العائد من الإصابة “ليونيل ميسي”، ليخسر النيراتزوري بنتيجة 1/2 بعد أن كان متقدمًا بهدف مارتينيز.

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أما دورتموند فقد جمع أربع نقاط – نفس رصيد برشلونة – لكنه يتصدر بفارق الأهداف حيث حافظ على نظافة شباكه في المباراتين الماضيتين أمام برشلونة وسلافيا براغ.

ويدخل الإنتر من دون ثلاثة لاعبين هم “دامبروسيو وأليكسيس سانشيز وسينسي” للإصابة، ويغيب كذلك عن دورتموند مفاتيح لعب غاية في الأهمية للمدرب فافر وفي مقدمتهم الهداف الإسباني “باكو ألكاثير” والنجم الألماني “ماركو ريوس”، بالإضافة إلى شميلزر.

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