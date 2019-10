اونلاين | شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA STAR يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول SALAH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA STAR يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول SALAH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مباراة ليفربول وجينك في دور المجموعات بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب استاد لعب لومينوس أرينا في العاصمة البلجيكية جينك تنطلق مباراة ليفربول ضد جينك مباشر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر ، ويتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 ويتم التعليق بواسطة المعلق علي عصام الشوالي.. سيحاول ليفربول الحصول على الثلاث نقاط من فريق جينك في مرحله خروج متقدمة من مجموعه دوري الابطال الليلة في الأيام الاولي من الاتحاد، وجاء ليفربول إلى مقر جينك تقريبا في مؤتمر صحفي في حاله وجود مباراة, المدير الفني لفريق الشياطين الحُمر قال لا يزال لا يمكن تاكيد ما إذا كان يمكن في وقت لاحق تعزيز الفريق محمد كاذبه الذين عانوا سابقا من أصابه ضد ليستر سيتي. دخل جينك المجموعة تاتي في هذه اللعبة بعد خسارتهم الدوري الماضي لعبه 1-0 إلى لييج القياسية في دوري الابطال ، كان البلجيكيون مصدومين من هجوم سالزبورغ في الجولة الاولي، ويامل فيليس ماتيو ان يتمكن جانبه من الاضافه إلى تلك الحصيلة يوم الأربعاء. رابط مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر Advertisements يكون ليفربول ضيف جينك في بطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات في الجولة الثالثة تنقل على مجموعة القنوات الناقلة ل بي ان سبورت 2 ، على ملعب لومينوس أرينا، سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي. يلا شوت مباراة ليفربول وجينك يأتي موعد لقاء فريق ليفربول أمام جينك في تمام الساعة العشرة بتوقيت السعودية وفلسطين والادن وسوريا، يقابلها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية. مشاهدة مباراة ليفربول وجينك سيكون موعد مباراة ليفربول وجينك مباشر اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا 2019 / 10 / 23 عبر قنوات بي ان سبورت 2 بصوت المعلق عصام الشوالي على قناة beIN ..

