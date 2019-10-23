اونلاين | « يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر ليفربول يلا شوت الجديد بلس اليوم 23-10-2019 دوري أبطال أوروبا صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر « يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر ليفربول يلا شوت الجديد بلس اليوم 23-10-2019 دوري أبطال أوروبا صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم بكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول الإنجليزي salah live plus، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، عبر رابط كورة yalla shoot.

ويستضيف ملعب كريستال معقل جينك، kora live مباراة صعبة للفريق الضيف ضد ليفربول الإنجليزي، حامل لقب النسخة الماضية، كورة ستار مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح live MOHAMED SALAH، موسم 2019-2020.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة جينك البلجيكي وليفربول الإنجليزي، بدوري أبطال أوروبا uefa live

ومن المقرر أن تقام مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري live SALAH، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة kora on line

Advertisements

لايف بلس وتذاع مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول الإنجليزي والذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD2، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا LIVE PLUS.

كورة جول حيث يسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز على جينك البلجيكي خارج ملعبه، وتعزيز موقفه بالمجموعة الخامسة في إنتظار مباراة نابولي أمام سالزبورج النمساوي لحساب نفس المجموعة، kora star liveمتابعة مباراة جينك البلجيكي ضد ليفربول بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يلا شووت وكان ليفربول حقق تعادلا مؤخرا أمام غريمه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف لكل فريق بالجولة التاسعة للبريميرليج، فاقد سلسلة الإنتصارات المتتالية، YALLA SHOOT، تابع مباراة جينك البلجيكي وليفربول الإنجليزي، بدوري الابطال حصريا.

يلا لايف على الجانب الأخر يطمح جينك البلجيكي، لتحقيق المفاجأة وتسجيل أول انتصار له على ملعبه ومعاودة أمال الصعود للدور المقبل، حيث يمتلك نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام نابولي بالجولة الثانية، kora plus live، تابع مباراة جينك البلجيكي وليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 youtube live