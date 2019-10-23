اونلاين | شوت Barca أونلاين: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر Yalla bein يوتيوب KORA LIVE ماتش برشلونة ONLINE

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روابط مباراة جينك وليفربول اليوم بث مباشر ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك الأربعاء 23/10/2019 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً على فريق جينك البلجيكي في إطار منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة ليفربول وجينك في يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019 على الأراضي البلجيكية.

وتُنقل مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم، ويدخُل فريق ليفربول المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى فريق جينك لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما في يوم الأربعاء.

موعد مباراة ليفربول وجينك الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: والقنوات الناقلة لمُباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019 على الأراضي البلجيكية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح يلا شوت.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا اليوم

من المتوقع ان يخوض المخضرم يورجن كلوب مباراة اليوم امام فريق جينك الروسي بث مباشر بالتشكيلة المعتادة في الفترة الاخيرة و بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة ليفربول التي توجهت إلى بلجيكا أمس استعدادًا لخوض تلك المباراة، بعد غيابه عن مباراة الأحد الماضي أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام جينك:

حراسة المرمى: أليسون.

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خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لجينك أمام ليفربول:

حراسة المرمى: كوكي.

خط الدفاع: ماهلي، لوكومي، ديوايست، أورونن.

خط الوسط: هينين، يانيس هاجي، ساندير بيرج، جونيا إيتو.

خط الهجوم: ساماتا، بوغوندا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول

بث مباشر مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد جينك على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

آخر إستعدادات ليفربول لمُباراة جينك الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد جينك الأربعاء 23/10/2019 في دوري أبطال أوروبا

تابع لايف مباراة ليفربول وجينك مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق غلطة سراي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق ليفربول في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نابولي بهدفين دون رد، وفوزه بصعوبة في الجولة الثانية على سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.أما جينك فقد خسر مباراة الجولة الأولى أمام سالزبورج 6-2، وتعادل في المباراة الثانية مع نابولي سلبيًا.

آخر إِستعدادات جينك قبل ملاقاة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربل ضد جينك

مباراة ليفربول وجينك بث مباشر، حيث يدخل فريق جينك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليفربول، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر أربع مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق جينك في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق جينك في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.