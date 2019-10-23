اونلاين | «يلاشوت» Live| شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا لايف HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلاشوت» Live| شاهد بث مباشر مباراة برشلونة وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا لايف HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ويسعى برشلونة للفوز على سلافيا براغ خارج الديار لتأكيد زعامته وصدارة المجموعة الصعبة التي تضم كل من برشلونة وسلافيا براغ وبروسيا دورتموند وانتر ميلان، ويدخل برشلونة مباراة سلافيا براغ وفيه جعبته 4 نقاط حصيلة فوز على انتر ميلان وتعادل مع بروسيا دورتموند.

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر عبر يلا شوت الذي ينقل مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لدوري أبطال أوروبا.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة برشلونة وسلافيا براغ لمباراة اليوم ويبدأ برشلونة بالتشكيلة الأساسية بحضور نجوم الفريق ميسي وسواريز وجريزمان في الخط الهجومي.

Advertisements

برشلونة

الحارس تير شتيجن

الدفاع ألبا- لونجليت-بيكية-سيميدو

الوسط ارثور-بوسكتس-دي يونج

الهجوم ميسي-سواريز-جريزمان